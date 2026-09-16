Ritorno a scuola: la benedizione degli zaini a Manfredonia
MANFREDONIA – In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, la Parrocchia San Michele Arcangelo di Manfredonia organizza un momento di raccoglimento speciale dedicato a tutti gli studenti: la tradizionale Benedizione degli Zaini.
Come illustrato nella locandina, l’appuntamento è fissato per Domenica 20 Settembre, durante la Santa Messa delle ore 10:00. Tutti i ragazzi sono invitati a partecipare portando con sé il proprio zaino di scuola per affidare a Dio il nuovo percorso di studi.
L’iniziativa vuole essere un incoraggiamento per i più giovani affinché lo studio diventi “un cantiere aperto all’Amore”, con un bellissimo augurio che accompagna l’evento: “Con la benedizione di Dio, che ogni zaino sia un piccolo grande sogno!”. Un’ottima occasione per iniziare l’anno scolastico con positività e senso di comunità.