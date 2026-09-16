Javier Martinez, i fans festeggiano una curiosa ricorrenza: ecco quale

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Javier Martinez tornerà tra non molto in televisione. Il pallavolista argentino ex Terni volley academy sarà tra i protagonisti della seconda edizione di The 50 Italia, il reality show di Amazon Prime Video. L’uomo ha deciso di mettersi nuovamente in gioco dopo essere stato lontano dalla televisione per qualche tempo. Nel frattempo, i fans stanno festeggiando sui social una curiosa ricorrenza riguardante il compagno di Helena Prestes. Oggi 16 settembre sono due anni esatti dall’entrata di Javier Martinez all’interno della casa del Grande Fratello. In quel frangente, l’uomo si era messo in mostra sia come leader silenzioso che per la sua storia d’amore con la modella brasiliana che ancora oggi resiste nonostante le malelingue che spesso hanno provato a minare il loro rapporto.

Javier Martinez, i fans festeggiano i due anni dal suo ingresso al Grande fratello

I fans hanno festeggiato i due anni dall’ingresso di Javier Martinez nella casa del Grande fratello. Per l’occasione, alcuni utenti hanno pubblicato dei dolci pensieri sui social. Un fan ha scritto il seguente messaggio su X: “Due anni da quando, semplicemente essendo te stesso, hai saputo farti voler bene da chi, come me, ti ha seguito fin dal primo istante. Persone rare come te restano. Sei davvero speciale” mentre un altro “due anni dal tuo ingresso in quella casa. Grazie per essere sempre stato te stesso, nel bene e nel male, in ogni momento e in ogni occasione. Sei speciale J7!!”. Nonostante sia passato diverso tempo dalla sua esperienza al GF, i fans continuano a volere un gran bene al pallavolista.