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Manfredonia, incontro sulla valorizzazione delle Stele Daunie

Riprendiamo oggi, alle 17.30, in Aula Consiliare, il percorso dedicato alla valorizzazione delle Stele Daunie e alla possibile prospettiva UNESCO.

Sarà un momento di confronto aperto alle associazioni, agli enti, alle realtà culturali del territorio e a tutti coloro che vorranno partecipare, arricchito dalla presenza della prof.ssa Maria Luisa Nava, autorevole studiosa delle Stele Daunie, il cui contributo scientifico sarà prezioso per approfondire il valore di questo straordinario patrimonio e ragionare insieme sui prossimi passi.

Aula Consiliare – Comune di Manfredonia

Ore 17.30

Un patrimonio straordinario della nostra terra merita conoscenza, visione e un percorso costruito insieme.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura