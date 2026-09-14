Forbidden fruit, spoiler 14 settembre 2026: un tassista offre il suo aiuto a Caner, Ender e Sahika

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Va in onda oggi, lunedì 14 settembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Ender e Sahika mentre erano in prigione hanno accettato l’aiuto di Hasan Ali ma non immaginavano che sarebbero rimaste senza nulla.

L’uomo infatti le ha escluse dall’azienda, loro in cerca di vendetta hanno deciso di unire le loro forze per farla pagare ad Hasan Ali. Tutti e tre sono rimasti senza lavoro e senza soldi e per un po’ vivranno nella stessa casa mentre realizzeranno il loro diabolico piano.

Spoiler Forbidden fruit 14 settembre 2026: Caner appare sospettoso nei confronti di Sahika

Caner, Ender e Sahika incontreranno un gentilissimo tassista, Hayati, che dopo averli conosciuti si affezionerà a loro e deciderà di aiutarli. L’uomo metterà a disposizione la sua auto per i vari spostamenti. L’obiettivo dei Celebi e di Sahika continuerà ad essere quello di vendicarsi di Hasan Ali dopo quello che gli ha fatto, per colpa sua infatti si sono ritrovati senza nulla.

Nonostante si siano alleati Caner continuerà ad essere sospettoso nei confronti di Sahika e del suo modo di manipolare gli altri. Nel frattempo Feride si presenterà a casa del figlio e con il suo atteggiamento farà scoppiare l’ennesimo scontro con Asuman. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Çagatay sarà costretto ad intervenire per riportare la calma tra le due donne.