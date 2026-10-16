Attualità CapitanataPolitica Italia

Ministro Lollobrigida: “Bloccare le strade per impedire ai prodotti di essere distribuiti è reato”

Redazione16 Ottobre 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ministro Lollobrigida: “Bloccare le strade per impedire ai prodotti di essere distribuiti è reato”

Manifestare è lecito e degno di rispetto… bloccare le strade per impedire ai prodotti di essere distribuiti è un reato. Rispetto le istanze di tutti, ma considero grave e intollerabile che milioni di italiani rischino, a causa di blocchi stradali, di vedere negozi privi di merce o con prezzi molto più alti che aggravano la condizione di molte famiglie.

Invito a garantire la circolazione e gli approvvigionamenti. Arrecare danno ad altri per tutelare le proprie posizioni non è giusto.

Molti prodotti presenti sui camion, fermati contro la volontà di chi li conduce, saranno inutilizzabili, arrecando un danno economico alle imprese, ai lavoratori del settore e ai cittadini tutti.

Non c’è mai alcuna giustificazione nel violare le leggi e, soprattutto, nel danneggiare altri cittadini.

Lo ha scritto sui social il Ministro Lollobrigida.

tenuta santa lucia
Redazione16 Ottobre 2026