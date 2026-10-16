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Federdistribuzione: preoccupazione per il blocco dell’autotrasporto nel Sud Italia, urgente avviare il tavolo di confronto

Milano, 16 ottobre 2026 – Federdistribuzione esprime forte preoccupazione per la situazione che si sta delineando nel Sud Italia, in particolare in Sicilia e Puglia, dove proteste e blocchi dell’autotrasporto rischiano di compromettere la continuità delle attività economiche e di aggravare le difficoltà delle imprese e delle famiglie.

È urgente che il confronto tra istituzioni e le parti interessate porti a soluzioni concrete che consentano di affrontare l’aumento dei costi energetici e dare sollievo alle imprese, già sottoposte a forti pressioni sui costi di gestione.

Pur nel pieno rispetto del diritto a manifestare, è fondamentale garantire l’ordine pubblico e impedire che i blocchi compromettano la mobilità delle merci, la continuità delle attività produttive e commerciali e il lavoro delle imprese. Il protrarsi di queste situazioni rischia infatti di generare ulteriori danni economici, con ricadute sull’intera filiera distributiva e sui cittadini.