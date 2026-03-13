Forbidden fruit, spoiler 13 marzo 2026: Yildiz segue il consiglio di Erim, Zehra fa una richiesta ad Akin

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, venerdì 13 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Erim e Lila hanno conosciuto il fratellino ed Ender ne ha approfittato per incontrare il figlio.

Intanto Sahika è ripartita alla carica dopo aver visto fallire il suo piano e sta cercando di fare credere ad Halit che la sua ex moglie ha una relazione con Erim. Nel frattempo quest’ultimo ha consigliato a Yildiz di trasferirsi con il bambino a casa di Ender.

Spoiler Forbidden fruit 13 marzo 2026: la novità di Yildiz non piace ad Ender, Kaya delude Halit

Yildiz seguirà il consiglio del giovane Argun ma Ender non la prenderà così bene. Intanto Halit scoprirà che sarà Kaya l’avvocato della sua ex moglie durante la loro casa di divorzio e resterà molto deluso. L’uomo si sentirà tradito dall’amico, soprattutto perché presto saranno anche cognati.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Zehra chiederà ad Akin di trovare una trasmissione televisiva che accetti di ospitarla per rilasciare un’intervista. Le vendite del suo libro stanno andando bene e la cosa la rende davvero felice.