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Manfredonia, evasione sui pontili: i controlli della Guardia di Finanza

Durante la stagione estiva, la Sezione Operativa Navale di Manfredonia della Guardia di Finanza, coordinata dal Reparto Aeronavale Puglia, ha svolto un’intensa attività di vigilanza e presidio lungo il litorale della provincia di Foggia. L’operazione è stata finalizzata alla prevenzione dei traffici illeciti, alla tutela della sicurezza della navigazione e al contrasto dei comportamenti pericolosi di imbarcazioni e acquascooter a salvaguardia di bagnanti e diportisti.

Oltre ai controlli di polizia marittima, la componente navale delle Fiamme Gialle ha condotto mirati approfondimenti di natura economico-finanziaria sulle attività commerciali operative lungo la costa.

L’attività investigativa si è concentrata sull’ispezione di diverse aree demaniali marittime in cui erano installati pontili galleggianti adibiti all’ormeggio di unità da diporto nell’ambito di attività d’impresa.

I successivi incroci di dati hanno evidenziato che le strutture non risultavano regolarmente accatastate presso l’Agenzia del Territorio. Tale omissione ha determinato il mancato versamento delle imposte comunali sugli immobili e sui rifiuti (imu e tari) per un importo complessivo stimato in circa 30.000 euro.

Gli accertamenti e le procedure di recupero fiscale interessano attualmente 15 soggetti economici operanti sul territorio. L’intervento rientra nei piani della Guardia di Finanza rivolti al contrasto dell’evasione fiscale e alla tutela delle entrate degli enti locali, risorse necessarie per garantire i servizi pubblici essenziali alla cittadinanza.

La presenza costante dei mezzi aeronavali costituisce un presidio attivo 24 ore su 24 lungo le acque territoriali per la salvaguardia della legalità economica e la tutela degli operatori che rispettano le norme.