Al Bano Carrisi travolto dalle critiche: “Che delusione”, cosa ha fatto il cantante

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Al Bano Carrisi continua a tenere alta l’attenzione mediatica. Il Leone di Cellino San Marco sta continuando il suo tour in giro per il mondo per intrattenere il pubblico coi suoi cavalli di battaglia. Domenica sera, il cantante si è esibito in concerto a Heichal HaTarbut di Tel Aviv, sede principale dell’Orchestra Filarmonica d’Israele. Un’esibizione che è stata parecchio contestata dall’opinione pubblica. Molti utenti hanno criticato la scelta di Al Bano Carrisi di cantare Felicità in un paese attualmente in guerra con la Palestina. In rete sono apparsi molti commenti contro l’ex marito di Romina Power come questi: “canta Felicità a due passi dal genocidio” mentre un altro “Che delusione, riceverà il suo compenso con i soldi sporchi di sangue”. Altri, invece, hanno difeso l’uomo, sostenendo che si è recato in Israele solo per fare il suo lavoro ovvero cantare.

Al Bano Carrisi si esibisce a Tel Aviv in Israele: travolto dalle critiche

Il Leone di Cellino San Marco è stato travolto dalle critiche dopo la sua decisione di esibirsi a Tel Aviv in Israele. Non è la prima volta che Al Bano Carrisi fa discutere con le sue scelte o dichiarazioni. In passato, l’ex marito di Romina Power dichiarò di voler esibirsi nella Piazza Rossa di Mosca in caso di pace tra Ucraina e Russia. Di recente, l’uomo intervistato dal settimanale Gente ha detto la propria opinione in merito al conflitto che sta devastando l’Occidente: “con un po’ di buonsenso questa guerra si potrebbe concludere. Con una resa di Zelensky? Direi proprio di sì ma non chiamiamola resa: un accordo saggio e ragionevole per tutti”.