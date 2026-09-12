Forbidden fruit, spoiler 12 settembre 2026: Ender e Sahika fanno un patto con Hasan Ali poi scoprono…

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Va in onda oggi, sabato 12 settembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che le rivelazioni di Yildiz ed Ender al commissariato hanno causato l’arresto di Sahika.

Hasan Ali confesserà al figlio di avere dei dubbi su Yildiz dopo che è stata arrestata. Intanto le compagne di cella della Yilmaz, di Sahika ed Ender le costringeranno a pulire dopo che avranno capito che sono ricche.

Spoiler Forbidden fruit 12 settembre 2026: Cagatay rassicura Yildiz, i Celebi e Sahika si alleano contro Hasan Ali

Cagatay si recherà in prigione per fare visita a Yildiz e proverà con le sue parole a rassicurale in merito alla situazione in cui si trova. Nel frattempo Hasan Ali parlerà con la Celebi e Sahika e proporrà loro la libertà, se accetteranno però dovranno cedergli le loro azioni.

Ender e Sahika in preda alla disperazione stringeranno l’accordo con Hasan Ali. Quando usciranno dal carcere faranno un’amara scoperta, cioè che sono state escluse dall’azienda e che non riavranno le loro quote. Il padre di Çagatay dirà a Yildiz di stare lontana dalla sorella di Caner e quando lei cercherà il suo aiuto la Yilmaz la respingerà. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Ender e suo fratello si ritroveranno di nuovo senza soldi, anche Sahika andrà a vivere con loro in povertà e si coalizzeranno contro Hasan Ali.