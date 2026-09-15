Verissimo, anticipazioni e ospiti 19 e 20 settembre: chi ci sarà nelle prime due puntate nel salotto di Silvia Toffanin

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Il weekend del 19 e 20 settembre 2026 segna il ritorno di Verissimo, il talk di Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, pronto ad aprire una nuova stagione di interviste, storie e momenti emotivi. Mentre lavora accanto a Maria De Filippi per This is Me, la conduttrice ha anticipato che il programma tornerà con una formula consolidata ma con un approccio ancora più rigoroso alla cronaca, senza rinunciare al gossip, allo spettacolo e allo sport. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi saranno gli ospiti delle prime puntate? Quali storie entreranno nel salotto di Verissimo? E cosa ha anticipato la Toffanin sulla nuova stagione?

Verissimo torna il 19 e 20 settembre: una stagione più ampia tra gossip, cronaca e sport

Silvia Toffanin ha raccontato di aver lavorato a lungo sulla nuova edizione, studiando non solo i protagonisti del mondo dello spettacolo ma anche i casi di cronaca e le storie che hanno segnato l’attualità. L’obiettivo, ha spiegato, è quello di raccontare non solo il fatto, ma l’aspetto umano che si nasconde dietro ogni vicenda.

Il pubblico ritroverà quindi un Verissimo più attento, più profondo, ma sempre fedele alla sua identità: un salotto dove convivono emozioni, confessioni, leggerezza e momenti di grande intensità. E gli ascolti della scorsa stagione – con una media intorno al 20% di share – confermano che la strada intrapresa dalla Toffanin è quella giusta.

Gli ospiti del 19 e 20 settembre: Chanel Totti, Elisabetta Canalis, Riccardo Scamarcio e Chiara Pellacani

Silvia Toffanin ha svelato a Tv Sorrisi e Canzoni i primi nomi che inaugureranno la stagione. Il debutto sarà segnato da una presenza molto attesa: Chanel Totti, alla sua prima intervista televisiva. Dopo l’esperienza a Pechino Express, la giovane figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti si racconterà per la prima volta in un contesto intimo e guidato.

Accanto a lei arriverà Elisabetta Canalis, volto amatissimo della TV italiana, pronta a parlare dei suoi progetti e della sua vita tra Italia e Stati Uniti. Spazio anche al cinema con Riccardo Scamarcio, protagonista di una nuova stagione professionale ricca di titoli e collaborazioni. Infine, un momento dedicato allo sport con la tuffatrice Chiara Pellacani, che racconterà i suoi cinque ori agli Europei di Parigi e il percorso che l’ha portata a diventare una delle atlete italiane più promettenti.

Un mix perfetto tra spettacolo, giovani talenti, sport e cinema: la firma inconfondibile di Verissimo.

Cosa aspettarsi dalle prime puntate: emozioni, nuove storie e un salotto sempre più centrale

Il primo weekend di Verissimo promette di essere un assaggio della stagione che verrà. La Toffanin ha confermato che continuerà a seguire da vicino il gossip, ma con un occhio sempre più attento alle storie che meritano di essere raccontate.

Il salotto di Canale 5 si prepara quindi a ospitare volti nuovi, ritorni attesi e testimonianze che toccheranno corde diverse del pubblico. Le puntate del 19 e 20 settembre saranno il primo passo di un percorso che, come ogni anno, accompagnerà i telespettatori per tutta la stagione televisiva.