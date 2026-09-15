Far Away, anticipazioni 15 settembre 2026: Kaya vuole far ingelosire Zerrin, Deniz fa una scoperta che lo turba

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La soap opera turca di Canale 5 intitolata Far Away sta conquistando sempre di più l’interesse di molti telespettatori. Cosa accadrà nell’appuntamento che andrà in onda oggi, martedì 15 settembre 2026, alle 14.55?

Gli spoiler fanno sapere che in preda alla rabbia e alla delusione Kaya ha accettato di sposare una ragazza scelta per lui dalla madre e andrà in un ristorante per conoscerla. La sua futura moglie si chiama Ipek, nel locale ci saranno anche Zerrin e Demir e verrà fuori che le due donne si conoscono.

Anticipazioni Far Away 15 settembre 2026: Deniz turbato, Cihan urla contro Sadakat

Per suscitare la gelosia di Zerrin Kaya deciderà di sposare al più presto Ipek. Nel frattempo Sadakat preparerà la villa per la nascita del figlio che Mine aspetta da Cihan. La donna comprerà una culla senza dirlo al figlio, ascoltando una loro conversazione Deniz resterà sconvolto.

Il bambino non è felice dell’arrivo del fratellino, infatti sarà molto deluso. Il malessere del nipote farà infuriare Cihan che inizierà ad urlare contro la madre. Le anticipazioni di Far Away fanno poi sapere che Alya e i fratelli di Cihan cercheranno di farlo calmare. Intanto a villa Arbora decideranno di andare in Siria per avere un confronto con Hamada.