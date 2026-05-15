Forbidden fruit, spoiler 15 maggio 2026: Yildiz accetta un’importante offerta, Halit scopre la verità su Leyla

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Va in onda oggi, venerdì 15 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Yildiz dopo aver ricevuto una milionaria offerta da parte di un’azienda alimentare importante deciderà di accettare, la donna sta ottenendo sempre più successo ed è molto felice.

Ender dirà a Nadir che convincere la Yilmaz a diventare sua moglie non sarà affatto facile, soprattutto ora che sta diventando ricca e non avrà più bisogno di contare sulla stabilità economica di qualcun’altro.

Spoiler Forbidden fruit 15 maggio 2026: il medico si rifiuta di mentire e smaschera Leyla

Nadir non darà peso alle parole di Ender e la inviterà a trovare una soluzione che gli permetta di ottenere ciò che desidera, cioè convolare a nozze con Yildiz.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Leyla si recherà nell’ufficio di Halit con un medico che dovrà confermare il fatto che abbia interrotto la gravidanza. Ci sarà però un colpo di scena inaspettato, il medico infatti non mentirà e rivelerà ad Argun che la donna per fargli testimoniare il falso ha cercato di corromperlo.