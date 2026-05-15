Caos dopo la scelta di Ciro a Uomini e Donne: la reazione di Martina e il racconto di Giada Stabile

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La scelta di Ciro a Uomini e Donne continua a far discutere anche fuori dagli studi televisivi. Dopo la decisione del tronista di lasciare il programma insieme a Elisa, nelle ultime ore è emerso il racconto di un acceso confronto che avrebbe coinvolto Martina, le sue sorelle e Giada Stabile.

Secondo quanto riportato da Giada sui social, tutto sarebbe accaduto subito dopo la registrazione della scelta.

Il racconto di Giada Stabile dopo la scelta di Ciro

A parlare pubblicamente è stata proprio Giada Stabile, che ha spiegato la propria versione dei fatti attraverso alcune stories social. La giovane ha raccontato di essere fuori dagli studi mentre stava aspettando un taxi per raggiungere l’aeroporto insieme alla sua amica.

Nel suo sfogo, Giada ha dichiarato:

“Onestamente non mi va di passare io per quella sbagliata solo perché loro vogliono ripulirsi l’immagine cercando questa scusa”.

L’amica di Elisa ha poi spiegato che, poco distante da lei, si trovavano le sorelle di Martina, ma che non ci sarebbe stato inizialmente alcun contatto tra loro.

L’arrivo di Martina e le urla fuori dagli studi

Sempre secondo il racconto di Giada, la situazione sarebbe degenerata con l’arrivo di Martina in macchina.

La ragazza sostiene che le sarebbero state rivolte diverse frasi offensive e accuse nei confronti di Elisa. Tra le parole riportate da Giada ci sarebbero:

“La tua amica è una falsa”

“Durano due settimane”

“Mi hai rotto il ca**o”

Giada ha raccontato di aver cercato più volte di capire il motivo della reazione, chiedendo spiegazioni e invitando tutti a calmarsi, ma di non essere riuscita a parlare a causa delle urla continue.

Il presunto intervento della sicurezza

Nel lungo messaggio condiviso online, Giada Stabile ha anche affermato che la discussione sarebbe stata notata dalla sicurezza presente all’esterno degli studi televisivi.

Secondo la sua versione, gli addetti sarebbero intervenuti dopo aver sentito le urla. Giada ha raccontato che alcune persone presenti avrebbero assistito alla scena, fermandosi per chiedere cosa fosse successo.

La giovane ha concluso il suo sfogo dicendo:

“Comunque in poche parole hanno accusato il colpo e si vedeva a miglia di distanza. Sembravano tre pazze, credimi, neanche ci facevano parlare”.

La reazione del pubblico sui social

L’episodio ha immediatamente acceso il dibattito tra i fan di Uomini e Donne. Sui social molti utenti si sono divisi tra chi difende Martina per la delusione legata alla mancata scelta di Ciro e chi invece sostiene la versione raccontata da Giada.

Al momento, né Martina né le sue sorelle hanno pubblicato una replica ufficiale dettagliata rispetto alle accuse riportate online.

La scelta di Ciro continua a far discutere

La decisione di Ciro di uscire dal programma insieme a Elisa ha quindi lasciato strascichi importanti anche fuori dal programma. Tra accuse, tensioni e sfoghi social, il post-scelta continua ad attirare l’attenzione del pubblico del dating show di Canale 5.