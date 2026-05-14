Forbidden fruit, spoiler 14 maggio 2026: Yildiz felice per la sorpresa di Nadir, Halit lo minaccia

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Va in onda oggi, giovedì 14 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che il piano di Yildiz ha rovinato la serata di Leyla a casa Argun.

La ragazza dopo il flop aveva detto a Sahika di essere stanca della situazione, lei però l’ha convinta a collaborare ancora con lei. Nel frattempo Emir e Caner aiuteranno Yildiz con la sua nuova impresa di produzione di purea di mela che continuerà a riscuotere molto successo.

Spoiler Forbidden fruit 14 maggio 2026: Nadir riesce a stupire Yildiz, Halit su tutte le furie

Su suggerimento di Ender Nadir ha deciso di organizzare una festa di compleanno a sorpresa per Yildiz che si rivelerà un successo. Alla serata ci sarà anche Irem, la cugina della Yilmaz, che renderà l’evento ancora più speciale con la sua esibizione.

Anche Yigit e Vivian parteciperanno alla festa e Lila non appena vedrà l’ex con la sua nuova fidanzata si arrabbierà molto. Nadir invece riuscirà ad ottenere ciò che voleva, cioè stupire Yildiz, lei infatti apparirà grata per la sorpresa che le ha organizzato. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Halit invece sarà furioso a causa del gesto dell’ex amico, infatti lo minaccerà per cercare di convincerlo a non corteggiare più la sua ex moglie.