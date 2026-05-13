Forbidden fruit, spoiler 13 maggio 2026: Leyla pronta a fare un passo indietro? Interviene Sahika

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, mercoledì 13 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Yildiz è riuscita a rovinare la serata di Halit e Leyla con la sua mossa.

Tra Ender e Sahika è scoppiata l’ennesima discussione, durante la quale la prima l’ha accusata di averle preso un hard disk. Quando Kaya lo ha trovato nella cassaforte ha pensato che la moglie volesse farlo discutere con la sorella.

Spoiler Forbidden fruit 13 maggio 2026: Leyla si è stancata, Sahika la convince a collaborare ancora

Ender dopo lo scherzo dell’hard disk deciderà di prendere dei provvedimenti, di certo non ha nessuna intenzione di darla vinta alla cognata. Nel frattempo Sahika si incontrerà con Leyla.

La nuova ‘fidanzata’ di Halit le racconterà che la serata non è andata affatto come volevano, infatti è stata un vero e proprio flop. A Sahika dirà di essersi stancata, le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che la sorella di Kaya riuscirà a farle cambiare idea. Inviterà la ragazza a non arrendersi e a continuare ad essere sua complice, le dirà anche non poteva trovare alleati migliori di lei e Halit.