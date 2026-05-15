La forza di una donna, 15 maggio 2026: Emre fa una proposta a Ceyda, lei rifiuta perché…

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 15 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che sono rimasti tutti sconvolti quando hanno scoperto che Sirin è stata addirittura capace di uccidere, lei stessa ha confessato di aver causato la morte di Sarp.

Spoiler La forza di una donna 15 maggio 2026: Ceyda confessa ad Emre di averlo amato, poi rifiuta la sua proposta

Rendendosi davvero conto della pericolosità della figlia Enver è andato dal medico di Sirin insieme a Jale. Lui ha confermato che non solo necessita di assumere dei farmaci ma dovrà essere ricoverata in un ospedale psichiatrico per evitare che faccia del male ad altre persone, lei però continua a nascondersi.

Ceyda dirà a Satilmis ed Emre che Dursan ha accettato di far rimanere Arda con loro senza ricevere dei soldi in cambio ed è stato tutto merito di Kismet. L’uomo proporrà all’amica di Bahar di provare a costruire insieme una famiglia unita e felice. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Ceyda gli confesserà di averlo amato molto in passato, però non può accettare la sua proposta perché ama un altro.