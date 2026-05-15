Eventi Manfredonia

A Manfredonia “Ogni battito conta”

Comunicato Stampa15 Maggio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Manfredonia “Ogni battito conta”

La Città di Manfredonia invita la cittadinanza alla cerimonia di inaugurazione dell’installazione del nuovo defibrillatore, un importante presidio di sicurezza e tutela della salute pubblica.

 Piazza del Popolo – Manfredonia

 17 Maggio 2026

 Ore 11:00

L’iniziativa rappresenta un segnale concreto di attenzione verso la comunità e la prevenzione, resa possibile grazie alla generosa collaborazione di AVIS, che si ringrazia per questo prezioso gesto di solidarietà e responsabilità civile.

 Il Sindaco Domenico La Marca dichiara:
“Ogni strumento che può contribuire a salvare una vita è un investimento sul bene più prezioso della nostra comunità. Ringrazio di cuore l’AVIS per la sensibilità e l’impegno dimostrati ancora una volta verso Manfredonia. Questo defibrillatore non è soltanto un dispositivo sanitario, ma un simbolo di vicinanza, prevenzione e attenzione verso i cittadini.”

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Comunicato Stampa15 Maggio 2026