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A Manfredonia “Ogni battito conta”

La Città di Manfredonia invita la cittadinanza alla cerimonia di inaugurazione dell’installazione del nuovo defibrillatore, un importante presidio di sicurezza e tutela della salute pubblica.

Piazza del Popolo – Manfredonia

17 Maggio 2026

Ore 11:00

L’iniziativa rappresenta un segnale concreto di attenzione verso la comunità e la prevenzione, resa possibile grazie alla generosa collaborazione di AVIS, che si ringrazia per questo prezioso gesto di solidarietà e responsabilità civile.

Il Sindaco Domenico La Marca dichiara:

“Ogni strumento che può contribuire a salvare una vita è un investimento sul bene più prezioso della nostra comunità. Ringrazio di cuore l’AVIS per la sensibilità e l’impegno dimostrati ancora una volta verso Manfredonia. Questo defibrillatore non è soltanto un dispositivo sanitario, ma un simbolo di vicinanza, prevenzione e attenzione verso i cittadini.”

La cittadinanza è invitata a partecipare.