Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le strade del Manfredonia Calcio e di Massimo Tanzillo si separano

Il Manfredonia Calcio e il Direttore Sportivo Massimo Tanzillo comunicano che, nel rispetto reciproco e al termine di un percorso condiviso culminato con il raggiungimento dell’obiettivo stagionale prefissato, le parti hanno deciso di comune accordo di non dar seguito al rapporto professionale nella prossima stagione sportiva.

Una collaborazione vissuta con serietà, spirito di sacrificio e senso di appartenenza, all’interno di una stagione intensa che ha consentito al club di raggiungere il traguardo sportivo stabilito, consolidando al tempo stesso valori umani e professionali importanti, che hanno dato il via ad una nuova fase del progetto Manfredonia Calcio, all’insegna della discontinuità con il passato e ponendo le basi per una società modello a livello sportivo ed economico-finanziario.

La società ringrazia il Direttore Sportivo Tanzillo per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrate nel corso dell’esperienza in biancoceleste, apprezzandone il lavoro svolto durante la stagione, che ha consentito al club anche di instaurare rapporti di collaborazione con società professionistiche nazionali per la valorizzazione di giocatori di prospettiva.

Il Direttore Sportivo Massimo Tanzillo desidera rivolgere un sentito ringraziamento al patron Gianni Rotice, alla società, allo staff tecnico ed. ai calciatori per la fiducia, l’accoglienza e la collaborazione ricevute durante questa esperienza, che resterà per lui significativa sia dal punto di vista sportivo che umano, avendo potuto operare in un contesto professionalmente ben organizzato e stimolante in una piazza blasonata.

Il club augura al Direttore Tanzillo le migliori fortune per il prosieguo della carriera.