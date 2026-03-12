SerieTVSpettacolo Italia

Forbidden fruit, spoiler 12 marzo 2026: Kaya organizza una cena romantica per Leyla, Yigit provoca Lila

Kaya sorprende Leyla, Lila sempre più attratta da Yigit. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.

Sara Fonte12 Marzo 2026
Spoiler Forbidden fruit 12 marzo 2026
Kaya di Forbidden fruit (Screen Mediaset Infinity)
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, giovedì 12 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che la verità sullo scambio del bambino di Yildiz e Halit è ormai venuta a galla.

La Yilmaz è sprofondata nella disperazione quando ha scoperto che la famiglia che ha suo figlio lo ha portato in Australia. Halit però è riuscito a rintracciarli e a far tornare il figlio.

Spoiler Forbidden fruit 12 marzo 2026: Kaya sorprende Leyla, Lila sempre più attratta da Yigit

È ormai palese l’interesse che Kaya e Leyla provano l’uno nei confronti dell’altra, i due infatti si sono avvicinati molto. Lui credeva che fosse fidanzata ma quando ha scoperto che la sua amica gli ha mentito è apparso sollevato.

Le anticpazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Kaya stupirà la sua stagista con una romantica cena e le confesserà che è a conoscenza del fatto che si sta occupando lei delle pulizie dell’ufficio. Nel frattempo Yigit proverà a confortare Erim in un momento molto delicato per lui, continuerà anche a provocare Lila. La figlia di Halit sarà sempre più attratta da lui.

Tags
Sara Fonte12 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©