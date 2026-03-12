Forbidden fruit, spoiler 12 marzo 2026: Kaya organizza una cena romantica per Leyla, Yigit provoca Lila

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, giovedì 12 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che la verità sullo scambio del bambino di Yildiz e Halit è ormai venuta a galla.

La Yilmaz è sprofondata nella disperazione quando ha scoperto che la famiglia che ha suo figlio lo ha portato in Australia. Halit però è riuscito a rintracciarli e a far tornare il figlio.

Spoiler Forbidden fruit 12 marzo 2026: Kaya sorprende Leyla, Lila sempre più attratta da Yigit

È ormai palese l’interesse che Kaya e Leyla provano l’uno nei confronti dell’altra, i due infatti si sono avvicinati molto. Lui credeva che fosse fidanzata ma quando ha scoperto che la sua amica gli ha mentito è apparso sollevato.

Le anticpazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Kaya stupirà la sua stagista con una romantica cena e le confesserà che è a conoscenza del fatto che si sta occupando lei delle pulizie dell’ufficio. Nel frattempo Yigit proverà a confortare Erim in un momento molto delicato per lui, continuerà anche a provocare Lila. La figlia di Halit sarà sempre più attratta da lui.