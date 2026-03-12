Forbidden fruit, spoiler 12 marzo 2026: Kaya organizza una cena romantica per Leyla, Yigit provoca Lila
Kaya sorprende Leyla, Lila sempre più attratta da Yigit. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.
Va in onda oggi, giovedì 12 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che la verità sullo scambio del bambino di Yildiz e Halit è ormai venuta a galla.
La Yilmaz è sprofondata nella disperazione quando ha scoperto che la famiglia che ha suo figlio lo ha portato in Australia. Halit però è riuscito a rintracciarli e a far tornare il figlio.
Spoiler Forbidden fruit 12 marzo 2026: Kaya sorprende Leyla, Lila sempre più attratta da Yigit
È ormai palese l’interesse che Kaya e Leyla provano l’uno nei confronti dell’altra, i due infatti si sono avvicinati molto. Lui credeva che fosse fidanzata ma quando ha scoperto che la sua amica gli ha mentito è apparso sollevato.
Le anticpazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Kaya stupirà la sua stagista con una romantica cena e le confesserà che è a conoscenza del fatto che si sta occupando lei delle pulizie dell’ufficio. Nel frattempo Yigit proverà a confortare Erim in un momento molto delicato per lui, continuerà anche a provocare Lila. La figlia di Halit sarà sempre più attratta da lui.