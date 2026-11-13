Forbidden fruit, spoiler 13 novembre 2026: Cagatay fa ingelosire Yildiz, lei scopre che il marito…

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Va in onda oggi, venerdì 13 novembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Yildiz e Cagatay dopo che Feride ha molto insistito hanno deciso di assecondarla facendo un colloquio alla tata inglese per Halit Can.

Asuman non ha preso affatto bene la notizia, la madre di Yildiz si è sentita sminuita. La donna ha anche manifestato la sua preoccupazione per la possibilità che la tata possa essere pericolosa.

Spoiler Forbidden fruit 13 novembre 2026: Hasan Ali fa una scoperta su Sahika, Cagatay furioso con la moglie

Dopo che Sedai informerà il Presidente della vita notturna spensierata della sua ex moglie. Quale sarà la reazione di Hasan Ali? Deciderà di accelerare le pratiche del divorzio per prendere in modo definitivo le distanze da Sahika.

Nel frattempo, una riunione improvvisa del marito farà ingelosire Yildiz, quest’ultima deciderà di recarsi con Caner ed Emir in un locale dove interromperà l’incontro di lavoro di Cagatay. Su tutte le furie l’uomo le spiegherà che era insieme a una direttrice di gioielleria perché voleva scegliere un regalo per lei. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Cansu era nel locale insieme a Omer ma è scappata in fretta per non farsi scoprire.