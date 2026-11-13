Il Paradiso delle Signore anticipazioni 13 novembre 2026: le Veneri hanno un piano, Riccardo confessa a Marcello…

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 13 novembre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Oggi, però, la puntata verrà trasmessa alle 15.20.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Dopo che Marcello ha scoperto le ragioni che hanno spinto Guarnieri a bere di nuovo e ad assumere psicofarmaci gli ha promesso di tenere il segreto se lui proverà a disintossicarsi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 13 novembre 2026: Barbieri capisce che Riccardo non può farcela da solo

In occasione del suo compleanno Mirella vorrebbe recarsi al lago insieme al figlio, naturalmente non sa che le hanno organizzato una festa a sorpresa. Non appena le Veneri lo scopriranno penseranno ad un modo per far recare l’amica in caffetteria il giorno dopo.

Rebecca e Mimmo affronteranno un’amichevole conversazione quando verranno interrotti da Filippo, l’uomo però si ritroverà messo da parte. Da poco Lia ha potuto finalmente riabbracciare suo padre e dovrà trovare il coraggio di mettere al corrente la madre in merito al fatto che l’uomo si trova a Milano. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Riccardo confesserà di aver assunto altre pillole, questo farà capire a Marcello che l’amico non è in grado di uscire da solo dalle sue dipendenze.