Forbidden fruit, spoiler 11 novembre 2026: Hasan Ali finge un malore e Cagatay lo perdona, Yildiz intuisce la verità

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Va in onda oggi, mercoledì 11 novembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Cagatay ha capito che a mandare in fumo l’affare con l’azienda coreana è stato il padre e ha deciso di far emergere la verità.

Quando il Presidente ha fatto sparire l’uomo che doveva incontrare suo figlio ha confermato i sospetti di Cagatay, che in preda alla furia gli ha detto di aver scoperto come sono andate davvero le cose.

Spoiler Forbidden fruit 11 novembre 2026: Cagatay si sente in colpa e si riavvicina al padre, il piano di Hasan Ali funziona

Cagatay ha teso una trappola a suo padre grazie alla quale ha potuto confermare i suoi sospetti, cioè che è stato lui a boicottare il suo affare. Dopo quello che ha scoperto si è arrabbiato moltissimo con il Presidente e gli ha detto di non voler avere più nulla a che fare con lui.

Hasan Ali sarà disperato dopo che il figlio ha deciso di chiudere ogni rapporto con lui, il suo scopo era quello di farlo restare nella sua azienda ma ha rovinato tutto. Ender gli suggerirà una soluzione, mettere in scena un finto infarto per poter impietosire Cagatay. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che il Presidente seguirà il consiglio, quando il marito di Yildiz scoprirà che si è sentito male si precipiterà in ospedale dal padre in preda al senso di colpa e lo perdonerà. La Yilmaz capirà subito che si tratta solo di una strategia, ma per evitare altri litigi non dirà nulla al marito.