Forbidden fruit, spoiler 12 novembre 2026: Yildiz e Cagatay assecondato Feride, Asuman furiosa

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Va in onda oggi, giovedì 12 novembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Hasan Ali è riuscito ad ottenere il perdono del figlio dopo aver finto di aver accusato un malore a causa della sofferenza e del forte stress.

Dopo tutto quello che è accaduto Cansu non si è ancora arresa all’idea di farsi da parte. Per cercare di manipolarlo e riavvicinarsi a Cagatay ha telefonato a Omer e gli ha chiesto di uscire insieme, lui ha accettato con piacere.

Spoiler Forbidden fruit 12 novembre 2026: Asuman non prende bene l’idea di Feride, si sente sminuita

Intanto a casa di Ender e Caner, Sahika ha preparato una cena per festeggiare il suo divorzio con Hasan Ali, un gesto che però li ha fatti preoccupare non poco. Visti i trascorsi della donna hanno temuto di essere avvelenati anche loro. Feride suggerirà un’idea alla nuora e al figlio che riguarda il piccolo Halit Can.

Dopo tanta insistenza Cagatay e Yildiz accetteranno di fare un colloquio a Diana, una tata inglese altamente qualificata. L’idea di Feride porterà non poco scompiglio in casa, la tensione infatti sarà alle stelle. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che sarà soprattutto Asuman a mostrarsi risentita perché si sentirà sminuita, inoltre ha paura che la tata sia pericolosa.