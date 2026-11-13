Al Bano Carrisi, rotto il silenzio su Cristel e Romina Jr: “Le perdono…”

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Al Bano Carrisi è tra gli artisti maggiormente conosciuti in Italia. Di recente, il Leone di Cellino San Marco è stato ospite di Verissimo dove ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a Silvia Toffanin. L’uomo ha replicato alle sue due figlie Cristel e Romina Jr, che nel corso di un’ospitata in televisione avevano parlato della scomparsa di Ylenia e del loro difficile rapporto con lui. In quell’occasione, Cristel aveva riferito di aver deciso di troncare ogni rapporto col genitore, evitando persino di invitarlo alle sue seconde nozze avvenute a Roma nelle scorse settimane. Nello studio di Verissimo, Al Bano Carrisi ha parlato del rapporto con le figlie Cristel e Romina Jr: “Ho ascoltato qualcosa che non condividevo. Ma non hanno vissuto una bella gioventù, le capisco. Io mi rivolsi contro Dio, loro si stanno rivolgendosi contro un padre. Ma un padre ha il dovere e il piacere di perdonare, so cosa significa perdono. Io ho già perdonato, ma da padre non da prepotente”.

Al Bano Carrisi annuncia le nozze con Loredana Lecciso

Sempre nel corso di Verissimo, Al Bano Carrisi ha fatto un annuncio che ha scatenato i suoi fans. Il Leone di Cellino San Marco ha rivelato di aver deciso di convolare a giuste nozze con Loredana Lecciso dopo oltre 26 anni di storia d’amore. L’uomo ha dichiarato ai microfoni della trasmissione condotta da Silvia Toffanin su Canale 5: “Anche per il primo matrimonio mia madre non era d’accordo, ma ho vinto anche in quel momento là. Questo altro matrimonio s’ha da fare, a differenza di ciò che scrisse Manzoni ne ‘I Promessi Sposi’, questo matrimonio s’ha da fare, ma vedremo quando”.





