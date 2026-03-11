SerieTVSpettacolo Italia

Forbidden fruit, spoiler 11 marzo 2026: Yildiz disperata, Halit riprende il bambino e Sahika va nel panico

Yildiz si rifiuta di tornare a vivere nella villa di Halit. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.

Sara Fonte11 Marzo 2026
Spoiler Forbidden fruit 11 marzo 2026
Halit di Forbidden fruit (Screen Mediaset Infinity)
Va in onda oggi, mercoledì 11 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che per Yildiz è stato un vero e proprio choc scoprire che suo figlio dopo la nascita è stato scambiato in ospedale.

La situazione peggiorerà nel momento in cui Ender le dirà che la famiglia che ha preso il suo vero figlio si è recata in Australia, la Yilmaz infatti apparirà disperata.

Spoiler Forbidden fruit 11 marzo 2026: Yildiz si rifiuta di tornare a vivere nella villa di Halit

Dopo essere venuto a conoscenza della delicata situazione Halit riuscirà a rintracciare la famiglia che ha preso suo figlio e potranno finalmente riprendersi il bambino. Il nuovo test di paternità confermerà che Argun è il padre del figlio di Yildiz.

Halit chiederà alla sua ex moglie di tornare a vivere a villa Argun, lei però non accetterà la sua proposta. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che l’uomo dirà ai suoi figli che hanno un nuovo fratello e la notizia li sconvolgerà, soprattutto Erim. Il piano di Sahika è fallito e questo la farà andare nel panico.

