Forbidden fruit, spoiler 11 marzo 2026: Yildiz disperata, Halit riprende il bambino e Sahika va nel panico

Va in onda oggi, mercoledì 11 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che per Yildiz è stato un vero e proprio choc scoprire che suo figlio dopo la nascita è stato scambiato in ospedale.

La situazione peggiorerà nel momento in cui Ender le dirà che la famiglia che ha preso il suo vero figlio si è recata in Australia, la Yilmaz infatti apparirà disperata.

Spoiler Forbidden fruit 11 marzo 2026: Yildiz si rifiuta di tornare a vivere nella villa di Halit

Dopo essere venuto a conoscenza della delicata situazione Halit riuscirà a rintracciare la famiglia che ha preso suo figlio e potranno finalmente riprendersi il bambino. Il nuovo test di paternità confermerà che Argun è il padre del figlio di Yildiz.

Halit chiederà alla sua ex moglie di tornare a vivere a villa Argun, lei però non accetterà la sua proposta. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che l’uomo dirà ai suoi figli che hanno un nuovo fratello e la notizia li sconvolgerà, soprattutto Erim. Il piano di Sahika è fallito e questo la farà andare nel panico.