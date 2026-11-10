Forbidden fruit, spoiler 10 novembre 2026: Cagatay vuole smascherare Hasan Ali, intanto Sahika…

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Va in onda oggi, martedì 10 novembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Hasan Ali ha finalmente ottenuto ciò che voleva, cioè mettere fine al suo finto matrimonio con Sahika.

Il Presidente l’ha incastrata dimostrando che ha provato ad avvelenarlo mentre stavano cenando a casa da soli e Sahika non ha potuto fare altro che firmare le pratiche del divorzio. Yidlzi sospetta che la donna abbia tentato di avvelenare il suocero, lui però ha negato. Intanto la Ekinci, in preda alla rabbia, sta cercando un modo per ottenere vendetta.

Spoiler Forbidden fruit 10 novembre 2026: Sahika cerca prove contro Hasan Ali, Cagatay ha dei sospetti

Sahika si introdurrà a casa dell’ex marito per installare delle telecamere, vuole spirarlo per riuscire a trovare delle prove contro di lui. Hasan Ali l’ha costretta a divorziare contro la sua volontà e lei vuole vendicarsi. La donna, però, rimarrà accidentalmente chiusa in una stanza con Omer.

Nel frattempo Cagatay inizierà a pensare che a sabotare il suo affare con l’azienda coreana possa essere stato suo padre perché vorrebbe che lavorasse con lui nella sua azienda. Con l’obiettivo di far venire a galla la verità il figlio del Presidente organizzerà una trappola e Sedai lo aiuterà involontariamente. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Hasan Ali ordinerà ai suoi uomini di bloccare l’uomo con cui il figlio ha organizzato un incontro.