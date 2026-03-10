Forbidden fruit, spoiler 10 marzo 2026: Yildiz disperata dopo il test, Ender riesce a convincere…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, martedì 10 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che su ordini di Sahika Yigit ha preso le distante da Lila facendola soffrire molto.

Leyla dopo essere venuta a conoscenza della situazione di Yildiz ha riflettuto molto e le ha manifestato i suoi dubbi. Alla Yilmaz consiglierà di fare un test di maternità perché è l’unica che ha pensato che in ospedale potrebbe esserci stato un scambio di neonati.

Spoiler Forbidden fruit 10 marzo 2026: Ender costringe il direttore dell’ospedale a collaborare

Nel momento in cui il risultato del test sarà negativo Yildiz si lascerà travolgere dallo sconforto e dalla disperazione. A quel punto Ender tornerà a collaborare con lei per smascherare la cattiveria della futura moglie di Halit.

Ender costringerà il direttore dell’ospedale a collaborare con loro, il quale dovrà mettersi in contatto con le famiglie dei neonati nati lo stesso giorno del figlio di Yildiz. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Sahika chiederà a Yigit di convincere Erim di trasferirsi all’estero per proseguire lì gli studi.