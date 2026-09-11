Forbidden fruit, spoiler 11 settembre 2026: Sahika finisce in carcere, Yildiz si vendica

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Va in onda oggi, venerdì 11 settembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che dopo l’arresto della moglie Cagatay è apparso molto turbato e ha chiesto al padre di farla tornare a casa.

Feride è molto preoccupata per suo figlio, Yildiz non le è mai piaciuta e dopo l’arresto ha paura che sia pericolosa. La madre di Cagatay teme che possa fare la stessa fine che ha fatto Halit per questo vorrebbe che i due prendessero due strade diverse.

Spoiler Forbidden fruit 11 settembre 2026: la polizia interroga Ender e Yildiz poi arresta Sahika

Cagatay continuerà a prendere le difese di sua moglie perché crede alla sua innocenza. Intanto, permetterà al piccolo Halit Can e ad Asuman di restare insieme a lui. Nel frattempo Ender e Yildiz sono state portate in commissariato, dove subiranno un interrogatorio.

Ender e Yildiz quando parleranno con i poliziotti diranno che il giorno in cui è morto Halit c’era anche Sahika insieme a loro. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che anche la sorella di Kaya verrà arrestata e quando verrà portata in cella la Yilmaz la attaccherà per fargliela pagare.