Cristel Carrisi sposa di nuovo Davor Luksic: grande assente Al Bano

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Cristel Carrisi è una delle figlie di Romina e Al Bano. In queste ultime ore, la donna è tornata prepotentemente alla ribalta per la sua vita privata. La 40enne ha deciso di rinnovare i voti nuziali con Davor Luksic a distanza di dieci anni dal primo matrimonio. Una festa che si è svolta a Roma all’interno di un palazzo tra pochi intimi come rivelato dalla sorella della sposa, Romina. Proprio quest’ultima ha pubblicato un post su Instagram riguardante il lieto evento con una dolce dedica per Cristel e Davor Luksic. In una foto si vede Romina Carrisi cercare di trattenere le lacrime mentre ascolta la sorella leggere le sue promesse nuziali mentre in un’altra la madre seduta ad un tavolo. La donna ha corredato il tutto alla seguente didascalia: “10 anni dopo si sono ripromessi amore… quanto amo il loro amore. Così solido, divertente, rispettoso, silenzioso, sublime. Cristel se lo merita tutto…

PS : nella prima foto provo a bloccare le lacrime mentre Cristel mi legge le sue promesse”

Cristel Carrisi, seconde nozze con Davor Luksic: assente Al Bano

Romina Carrisi ha pubblicato un post riguardante le seconde nozze della sorella con Davor Luksic. I fans hanno notato che al lieto evento di Cristel mancano due figure molto importanti: Yari e suo padre Al Bano. Una duplice assenza che ha creato alcune speculazioni in rete. Molti sospettano che i rapporti tra Cristel e suo padre siano tesi dopo che quest’ultimo ha attaccato sua madre nel corso di un’ospitata a Domenica In. In quell’occasione, Al Bano aveva risposto a tono a Romina Power, rea di averlo accusato di non esserle stato vicino dopo la scomparsa di Ylenia, avvenuta nel 1994 a New Orleans.