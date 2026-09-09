Forbidden fruit, spoiler 9 settembre 2026: Sahika manipola Zehra, Ender e Yildiz in manette

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Va in onda oggi, mercoledì 9 settembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Feride si è infuriata con il figlio non appena ha scoperto che lui e Yildiz si sono sposati senza dirlo a nessuno.

Asuman non potrà fare a meno di mostrare la sua delusione per non essere stata informata dalla figlia e da Çagatay in merito alla loro intenzione di sposarsi. I due sono diventati marito e moglie di nascosto e questo ha ferito la madre di lei.

Spoiler Forbidden fruit 9 settembre 2026: la Polizia interrompe la cena e arresta Ender e Yildiz

La madre di Yildiz chiederà ad Hasan Ali cosa farà in merito alle nozze dei loro figli, vuole sostenere la coppia? Lui è apparso entusiasta quando ha scoperto che i due si sono sposati, a differenza della sua ex moglie a lui Yildiz piace molto. Il padre di Çagatay ha deciso di festeggiare il matrimonio con una cena a casa sua. L’uomo regalerà un baule d’oro alla moglie di suo figlio.

La serata però non andrà come avevano sperato, durante i festeggiamenti infatti si presenterà la Polizia a casa di Hasan Ali. Il motivo? Sahika è riuscita a prendersi gioco di Zehra facendole credere che solo Ender e Yildiz sono responsabili della morte di Halit. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che la Yilmaz e la Celebi verranno arrestate lasciato tutti sconvolti.