La Promessa anticipazioni: Leocadia perde la vita? L’ipotesi choc dalla Spagna

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Leocadia è tra i personaggi protagonisti de La Promessa, la soap opera di grande successo delle reti 4. In queste ore stanno circolando alcune indiscrezioni in merito al futuro del personaggio all’interno delle vicende ambientate nel marchesato de Lujan. Tutto è iniziato quando Isabel Serrano ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram che ha molti fans è sembrato come un addio allo sceneggiato. L’attrice ha scritto: “Filmare all’aperto nel bel mezzo di un’ondata di caldo. Si preannunciava una giornata dura: 80 comparse, circa 40 membri del team tra trucco, acconciatura, costumi, scenografie, luci, autisti, coordinatori di produzione, registi, assistenti… e qualcosa in più che ora mi sfugge… Più 13 attori. E sì, è stato lungo, duro e memorabile per tutto e tutti. Posso solo essere grato di essere al centro di tutta questa magia. La felicità può anche essere una decisione, vedere la luce nelle cose invece dell’ombra, permettersi di sentirla, nonostante tutto. Grazie e ancora grazie”

La Promessa ipotesi: Leocadia perde la vita alle nozze di Angela e Curro?

Isabel Serrano ha fatto preoccupare i fans quando ha pubblicato un post su Instagram che sembra un addio a La Promessa, dov’è tra le protagoniste. Alcuni utenti hanno ipotizzato che Leocadia potrebbe perdere la vita in occasione delle prossime nozze tra Angela e Curro in programma a breve sulla rete spagnola La 1, dove va in onda ormai da diversi anni con grande successo. Un rumor che se fosse confermato sarebbe un duro colpo per lo sceneggiato che perderebbe un volto di grande prestigioso.