Forbidden fruit, spoiler 10 settembre 2026: Ender e Yildiz sospettano di Sahika, Cagatay sconvolto
Cagatay dopo l'arresto di Yildiz fa una richiesta ad Hasan Ali. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.
Va in onda oggi, giovedì 10 settembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Hasan Ali felice per il figlio e Yildiz ha organizzato una cena per festeggiare il loro matrimonio. La serata però ha preso una piega inaspettata.
Mentre stavano festeggiando infatti è arrivata la Polizia e ha arrestato Yildiz ed Ender dopo che Zehra le ha denunciate ritenendole responsabili della morte di suo padre. A farglielo credere è stata Sahika e l’ha convinta che lei non c’entri nulla con l’accaduto.
Spoiler Forbidden fruit 10 settembre 2026: Cagatay dopo l’arresto di Yildiz fa una richiesta ad Hasan Ali
Ender e Yildiz sono state portate via dalla Polizia, entrambe sono accusate di aver ucciso Halit durante un’accesa discussione. Le due non potranno fare a meno di pensare che sia stata Sahika a manipolare la Argun per poterle incastrare.
Cagatay sarà molto turbato per l’arresto della Yilmaz. L’uomo chiederà a suo padre di trovare un modo per liberarla dopo che è stata portata in carcere. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Hasan Ali si recherà da Mert e gli ordinerà di convincere la moglie a ritirare la sua denuncia. Nel frattempo Feride sarà molto preoccupata. Parlando con il figlio gli dirà che Yildiz potrebbe essere pericolosa, lei teme che al figlio possa succedere quello che è accaduto ad Halit.