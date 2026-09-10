Forbidden fruit, spoiler 10 settembre 2026: Ender e Yildiz sospettano di Sahika, Cagatay sconvolto

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Va in onda oggi, giovedì 10 settembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Hasan Ali felice per il figlio e Yildiz ha organizzato una cena per festeggiare il loro matrimonio. La serata però ha preso una piega inaspettata.

Mentre stavano festeggiando infatti è arrivata la Polizia e ha arrestato Yildiz ed Ender dopo che Zehra le ha denunciate ritenendole responsabili della morte di suo padre. A farglielo credere è stata Sahika e l’ha convinta che lei non c’entri nulla con l’accaduto.

Spoiler Forbidden fruit 10 settembre 2026: Cagatay dopo l’arresto di Yildiz fa una richiesta ad Hasan Ali

Ender e Yildiz sono state portate via dalla Polizia, entrambe sono accusate di aver ucciso Halit durante un’accesa discussione. Le due non potranno fare a meno di pensare che sia stata Sahika a manipolare la Argun per poterle incastrare.

Cagatay sarà molto turbato per l’arresto della Yilmaz. L’uomo chiederà a suo padre di trovare un modo per liberarla dopo che è stata portata in carcere. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Hasan Ali si recherà da Mert e gli ordinerà di convincere la moglie a ritirare la sua denuncia. Nel frattempo Feride sarà molto preoccupata. Parlando con il figlio gli dirà che Yildiz potrebbe essere pericolosa, lei teme che al figlio possa succedere quello che è accaduto ad Halit.