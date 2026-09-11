Helena Prestes assente sui social: svelato il motivo

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Helena Prestes continua a far chiacchierare l’opinione pubblica. La modella brasiliana ha trovato successo col Grande fratello quando vi ha partecipato nel 2024. Da quel momento, la carriera della donna ha letteralmente preso il volo, tanto da siglare importanti collaborazioni e partecipare a numerosi programmi. In queste ore, però, la compagna di Javier Martinez è rimasta vittima di una disavventura che l’ha portata ad essere molto assente sui social dov’è solita aggiornare i fans di quello che fa nel corso della sua giornata. Helena Prestes ha pubblicato un post su Instagram dove ha spiegato il motivo della sua assenza su Instagram, dov’è seguita da oltre 300 mila utenti: “Scusatemi se il mio telefono non è ancora attivo. Per recuperarlo ho dovuto fare una denuncia e lavorando tanto negli ultimi giorni non sono riuscita ancora a portare la denuncia per recuperare il telefono. Se non vi rispondo è perché non sono ancora attiva.”

Helena Prestes assente sui social perché sprovvista del suo telefono

La compagna di Javier Martinez ha spiegato di essere assente sui social poiché sprovvista del suo telefono. Nei giorni scorsi, Helena Prestes aveva pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dove annunciava che qualcuno le aveva rubato il suo cellulare mentre si stava recando in treno ad un evento a Venezia. Una spiacevole disavventura che comunque non le aveva impedito di prendere parte ad un evento a scopo benefico in Laguna organizzato in collaborazione col Festival del cinema.