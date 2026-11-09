Forbidden fruit, spoiler 9 novembre 2026: Sahika e Hasan Ali divorziano, lei vuole vendicarsi

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Va in onda oggi, lunedì 9 novembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Caner è venuto a conoscenza del piano di Hasan Ali contro Sahika grazie a Sedai, quello di accusarla di furto.

Quando la Ekinci ha capito di essere con le spalle al muro ha provato ad uccidere il Presidente ed era convinta di esserci riuscita, le cose però non sono andate come voleva. Sahika, infatti, ha scoperto in ospedale che Hasan Ali non è morto.

Spoiler Forbidden fruit 9 novembre 2026: Yildiz ha dei sospetti su Sahika, ha avvelenato Hasan Ali?

Sahika e Hasan Ali divorzieranno all’improvviso e la famiglia del Presidente cercherà di capire cosa sia successo tra loro. Yildiz avrà il sospetto che la donna abbia provato ad uccidere l’ex marito avvelenandolo.

I dubbi della Yilmaz aumenteranno nel momento in cui una vicina di casa dirà di aver visto un’ambulanza che andava via dalla villa, c’era anche il sacco che si utilizza per i cadaveri. Sedai e Hasan Ali negheranno ogni cosa, dopodiché il Presidente e Feride si ritroveranno insieme al cimitero, dove condivideranno un momento di commozione mentre ricorderanno la figlia Ahu. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Sahika, dopo essere rimasta senza denaro e senza una casa, si farà ospitare da Caner ed Ender e penserà ad un modo per vendicarsi.