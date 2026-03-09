Forbidden fruit, spoiler 9 marzo 2026: Yigit si allontana da Lila, lei soffre molto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, lunedì 9 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Yigit è riuscito a creare un legame con Lila.

Alla festa infatti si sono baciati, ed è stata proprio lei a fare la prima mossa. Yigit chiamerà subito Sahika per informarla di essere riuscito ad avvicinarsi alla figlia di Halit come gli aveva chiesto.

Spoiler Forbidden fruit 9 marzo 2026: Sahika ordina ad Yigit di prendere le distanze da Lila

Yigir resterà molto sorpreso quando Sahika gli dirà di allontanarsi da Lila ora che l’ha baciato. Il motivo? Perché è convinta che così facendo l’interesse della ragazza nei suoi confronti aumenterà ancora di più.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che per assecondare la richiesta del suo ‘capo’ Yigit sarà costretto a cambiare atteggiamento nei confronti della figlia di Halit. Lila, a causa della sua freddezza, soffrirà molto.