Forbidden fruit, spoiler 11 maggio 2026: Yildiz contatta Nadir e accetta la sua proposta

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Va in onda oggi, lunedì 11 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che sono successe molte cose ai protagonisti durante gli ultimi appuntamenti.

A far discutere maggiormente è stato il tradimento di Halit, l’uomo è stato scoperto da Yildiz che questa volta non ha voluto sentire ragione. Dopo averlo sorpreso con Leyla infatti ha chiesto il divorzio ed è riuscito ad ottenerlo in fretta.

Spoiler Forbidden fruit 11 maggio 2026: Yildiz riscuote successo insieme al figlio

Dopo aver ricevuto la visita di Nadir nella sua nuova casa Yildiz deciderà di telefonargli per accettare la sua proposta di lavoro, ricoprirà infatti il ruolo di presentatrice del meteo. Il giorno successivo si presenterà insieme al figlio in studio.

Durante le riprese il piccolo Halit Can inizierà a piangere e per farlo calmare Yildiz lo prenderà in braccio. Davanti alle telecamere le previsioni meteo diventeranno in fretta un programma per mamma e anche questa volta il ruolo della Yilmaz si rivelerà un grande successo.