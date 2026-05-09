Forbidden fruit, spoiler 9 maggio 2026: la proposta di Nadir sconvolge Yildiz, lui si rivolge ad Ender

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Va in onda oggi, sabato 9 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano Yildiz è andata via di casa e non le basterà ottenere il divorzio, vuole farla pagare ad Argun.

Dopo aver scoperto il tradimento del marito Yildiz è in cerca di vendetta, durante l’intervista infatti si è lasciata sfuggire molte rivelazioni con lo scopo di infangare l’immagine di Halit pubblicamente.

Spoiler Forbidden fruit 9 maggio 2026: Nadir offre un lavoro a Yildiz poi la spiazza con un’inaspettata proposta

Nadir si recherà a casa di Yildiz e le offrirà un lavoro, dopodiché la lascerà senza parole. Il motivo? Perché le chiederà di convolare a nozze con lui. Intanto Lila si precipiterà in aeroporto per fare una sorpresa a Yigit ma resterà molto delusa non appena lo vedrà insieme ad un’altra donna.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che la proposta di Nadir sconvolgerà non poco Yildiz, come reagirà? Rifiuterà subito. L’uomo però chiederà l’aiuto di Ender che dovrà mettere in atto una delle sue strategie per fargli ottenere ciò che vuole.