Manfredonia, al via The Cage Summer Sport Fest
Manfredonia, al via The Cage Summer Sport Fest
La strada chiama, il talento risponde. È tempo di allacciarsi gli scarpini e dimostrare chi comanda dentro The Cage. Le iscrizioni per l’evento più atteso dell’estate sono ufficialmente APERTE!
Sei pronto a sfidare i migliori nei posti più iconici di Manfredonia? Ecco tutto quello che devi sapere per non restare fuori:
ISCRIZIONI APERTE:
STAGE 1: Dall’ 11 Maggio al 24 Maggio
STAGE 2: Dall’ 11 Maggio al 20 Giugno
CATEGORIE: • 2012 • 2013 / 2014 • 2015 / 2016 • 2017 / 2018
IL TOUR DELLA SFIDA:
STAGE 1: 31 Maggio – 7 Giugno | Largo Diomede
STAGE 2:
Round 1: 30 Giugno – 4 Luglio | C.C. Gargano
Round 2: 5 Luglio – 12 Luglio | Piazza Falcone e Borsellino (Chiesa S. Andrea)
THE FINALS: 22 Agosto – 29 Agosto | Spacco del Castello
COME ISCRIVERSI (Scegli il tuo modo):
ONLINE: Clicca qui sotto, scarica il modulo, compilalo e preparati a consegnarlo:
https://www.thecagestreetsoccer.it/…/domanda-di…
DI PERSONA: Vieni a trovarci e fai tutto direttamente lì presso:
Bar della Tribuna – Stadio Miramare
Sede UISP Manfredonia
INFO LINE (WhatsApp): 377 524 9022
O scrivici in DM su Instagram e Facebook.
The Cage ti aspetta. Solo chi ha l’Urban Soul arriva in fondo. E tu, sei pronto a entrare?