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Manfredonia, al via The Cage Summer Sport Fest

La strada chiama, il talento risponde. È tempo di allacciarsi gli scarpini e dimostrare chi comanda dentro The Cage. Le iscrizioni per l’evento più atteso dell’estate sono ufficialmente APERTE!

Sei pronto a sfidare i migliori nei posti più iconici di Manfredonia? Ecco tutto quello che devi sapere per non restare fuori:

ISCRIZIONI APERTE:

STAGE 1: Dall’ 11 Maggio al 24 Maggio

STAGE 2: Dall’ 11 Maggio al 20 Giugno

CATEGORIE: • 2012 • 2013 / 2014 • 2015 / 2016 • 2017 / 2018

IL TOUR DELLA SFIDA:

STAGE 1: 31 Maggio – 7 Giugno | Largo Diomede

STAGE 2:

Round 1: 30 Giugno – 4 Luglio | C.C. Gargano

Round 2: 5 Luglio – 12 Luglio | Piazza Falcone e Borsellino (Chiesa S. Andrea)

THE FINALS: 22 Agosto – 29 Agosto | Spacco del Castello

COME ISCRIVERSI (Scegli il tuo modo):

ONLINE: Clicca qui sotto, scarica il modulo, compilalo e preparati a consegnarlo:

https://www.thecagestreetsoccer.it/…/domanda-di…

DI PERSONA: Vieni a trovarci e fai tutto direttamente lì presso:

Bar della Tribuna – Stadio Miramare

Sede UISP Manfredonia

INFO LINE (WhatsApp): 377 524 9022

O scrivici in DM su Instagram e Facebook.

The Cage ti aspetta. Solo chi ha l’Urban Soul arriva in fondo. E tu, sei pronto a entrare?