Helena Prestes si commuove in diretta social: c’entra Javier Martinez

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Helena Prestes prosegue la sua vacanza lavoro in America e più precisamente a New York. Proprio dalla Grande Mela, la modella influencer continua a tenere alta l’attenzione dei suoi fans nonostante l’importante fuso orario con l’Italia. Nelle ultime ore, la 35enne di San Paolo ha deciso di fare una diretta social per aggiornare i suoi supporter di quello che sta facendo. Ad un certo punto della live su Tiktok sono risuonate le note di Privilege, una canzone che ad Helena Prestes sta molto a cuore. La modella brasiliana è apparsa visibilmente emozionata e quasi commossa, ascoltando il brano scritto dal cantante canadese The Weeknd. Non tutti sanno che Privilege è l’inno della storia d’amore tra l’ex gieffina e Javier Martinez, il pallavolista argentino conosciuto al Grande Fratello nel 2024.

Helena Prestes si emoziona ascoltando la canzone sua e di Javier Martinez

La modella brasiliana si è emozionata ascoltando Privilege, la canzone che racconta la sua storia d’amore con Javier Martinez. In rete molti hanno commentato il momento come questo utente che ha scritto su X: “ma quel faccino e gli occhietti mentre ascoltava Privilege il sacro inno levriero dopo un anno ancora la stessa emozione”. Helena Prestes sembra star accusando un po’ la mancanza del compagno, con il quale ha una storia d’amore da un anno e mezzo. I due non si vedono dal 30 aprile, data in cui lei ha preso l’aereo in direzione Stati Uniti D’America.