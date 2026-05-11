Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini attacca Francesca Manzini: “Hai un copione, sei falsa!”

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Il Grande Fratello Vip continua a tenere alta l’attenzione mediatica a pochi giorni dalla finale prevista per il 19 maggio salvo cambiamenti di programmazione dell’ultimo minuto. Nelle ultime ore, Francesca Manzini è tornata a far parlare di sé quando ha accusato gli inquilini della Casa di non avere avuto rispetto di lei. Tutto è iniziato quando Raul Dimitras ha svelato a tutti che si era baciato in confessionale con l’imitatrice durante un momento goliardo. Il gesto non è piaciuto alla concorrente del Grande Fratello Vip che ha esclamato: “Avevo detto di non dirlo! Non voglio che fuori la cosa venga travisata. Era successo in confessionale e non sarebbe uscito se non aveste parlato. Perché dovete dirlo? Mi ha baciato Raul! Mi è saltato addosso, mi ha tolto la mano e mi ha dato il bacio, per gioco. Io mi sono divertita meno, perché non mi andava, lui però mi ha baciato alla sprovvista saltandomi addosso“.

Grande fratello vip. Alessandra Mussolini contro Francesca Manzini

Le dichiarazioni di Francesca Manzini hanno scatenato un vero e proprio putiferio all’interno della casa. Gli inquilini hanno preso le difese di Raul Dimitras come Alessandra Mussolini che ha attaccato la concorrente del Grande Fratello Vip. L’ex deputata europarlamentare ha esclamato senza tanti giri di parole: “Ci hai rotto! Tu stai attaccando con le tue follie, le tue bugie, il tuo copione. È tutto falso, hai rotto, non è vero nulla! Tu hai un copione, perché vuoi fare una clip per martedì e noi ci siamo stancati. Rompi le scatole ad Antonella, hai massacrato Raul e Adriana. Ci stai sfinendo, ci stai eliminando, siamo pieni di te!” La donna ha concluso, accusando Francesca di essere bugiarda e di inventarsi le cose.