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Spiagge di Manfredonia nel totale abbandono a pochi giorni dall’avvio della stagione balneare 2026

con la presente intendo denunciare pubblicamente il gravissimo stato di degrado e abbandono in cui versano le spiagge di competenza del Comune di Manfredonia, come documentato dalle immagini allegate scattate in data odierna, 11 maggio.

Cumuli di rifiuti, plastica, legname, materiale ingombrante, detriti e residui trasportati dal mare occupano interi tratti di litorale. Una situazione indegna per una città che dovrebbe prepararsi ad accogliere cittadini, famiglie e turisti e che invece offre uno scenario desolante, offensivo per il territorio e per chi lo vive quotidianamente.

Ciò che rende ancora più grave questa situazione è il fatto che l’ordinanza regionale sulla balneazione prevede l’avvio della stagione balneare 2026 a partire dal 23 maggio. Mancano quindi pochi giorni all’inizio ufficiale della stagione e le spiagge appaiono completamente abbandonate, senza alcun intervento concreto di pulizia, bonifica e ripristino del decoro.

È incomprensibile come, nonostante gli stanziamenti comunali previsti e i finanziamenti sovracomunali ottenuti per la manutenzione e valorizzazione del litorale, ad oggi non si registrino azioni efficaci e tempestive. I cittadini continuano ad assistere impotenti a uno spettacolo mortificante che rappresenta un danno ambientale, turistico e d’immagine per l’intera comunità.

Quello che si vede oggi sulle spiagge di Manfredonia è un vero colpo al cuore: chilometri di arenile lasciati nel degrado più totale, privi della minima attenzione istituzionale. Non si tratta solo di una questione estetica, ma di rispetto verso il territorio, verso l’ambiente e verso i cittadini che pagano tasse e pretendono servizi adeguati.

Sarebbe opportuno:

un intervento immediato e straordinario di pulizia delle spiagge;

chiarezza pubblica sui fondi stanziati e sul loro utilizzo;

un cronoprogramma preciso degli interventi previsti;

maggiori controlli e una programmazione seria e continuativa della manutenzione del litorale.

Confido che le testate giornalistiche vogliano dare voce a questa denuncia affinché l’attenzione pubblica possa finalmente portare a risposte concrete e immediate.

Cordiali saluti



