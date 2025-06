Temptation Island, spoiler su una coppia: ha scoperto di aspettare un figlio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A pochi giorni dalla messa in onda della nuova edizione di Temptation Island Filippo Bisciglia ha fatto sapere che ad una coppia è successa una cosa che non si era mai verificata nelle precedenti edizioni del reality.

Il conduttore ha detto che non si tratta di una proposta di matrimonio, ma non ha voluto rivelare altri dettagli. Dopo le dichiarazioni di Bisciglia Novella 2000 ha lanciato un’indiscrezione che sta catturando non poco i tantissimi fan di Temptation Island. Riferendosi a ciò che è accaduto ad una delle coppie ha svelato che potrebbe aver scoperto di essere in attesa di un figlio.

Scoperta una gravidanza durante le riprese di Temptation Island?

L’indiscrezione al momento non rivela chi sia la coppia che potrebbe aver scoperto di essere in attesa di un bebè durante le riprese di Temptation Island. Su Novella 2000 si legge: “Stando a quanto ci hanno riferito, sembrerebbe che due protagonisti del reality show siano in attesa di un figlio“.

A quanto pare una delle fidanzate avrebbe scoperto di essere incinta ed è stata costretta a comunicare la novità al fidanzato. Non è chiaro se sia successo davvero o se si tratta solo di una fake news, questa sarebbe però la prima volta che una coppia scopre a Temptation Island di essere in dolce attesa.