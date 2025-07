Temptation Island, la confessione di Sarah fa infuriare Valerio: “Ho incontrato altri ragazzi”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È andata in onda ieri su Canale 5 la seconda puntata di Temptation Island, durante la quale Valerio ha scoperto alcune cose su Sarah che lo hanno sconvolto.

Prima di partecipare al reality dei sentimenti lui aveva già dei sospetti sulla fidanzata dopo aver scoperto alcune chat con altri ragazzi, nel villaggio ha però dovuto fare i conti con delle amare verità. Fino ad ora lei aveva sempre negato di aver incontrato quei ragazzi con cui si era scambiata dei messaggi. A Temptation Island però ha svelato tutta la verità.

Sarah parla degli incontri con altri ragazzi a Temptation Island: come ha reagito Valerio

La fidanzata di Valerio ha cercato di giustificare il suo comportamento dicendo che le sue mancanze l’hanno fatta soffrire ed è per questo che ha incontrato due ragazzi in posti riservati, come ad esempio dei parcheggi. Sarah ha fatto sapere che la facevano sentire bella e capita.

Il ragazzo si è infuriato dopo aver sentito le parole della fidanzata, dopo aver lanciato in aria le ciabatte si è lasciato andare ad uno sfogo con gli altri fidanzati. Tra le varie cose ha detto: “Me lo immaginavo. Ha aspettato qua per dirmi la verità. E poi è lei quella gelosa. Se me l’avesse detto in faccia io l’avrei cacciato di casa, avrei fatto il panico. Cosa vuol dire, che hanno scop*to in macchina?”.