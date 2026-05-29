Elisa Leonardi dopo Uomini e Donne svela: “Percorso intenso ed emozionante, non è stato sempre facile”

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Finito il percorso a Uomini e Donne Elisa Leonardi e Ciro Solimeno si stanno vivendo la loro storia d’amore fuori e sembrano essere davvero felici insieme. L’ex tronista dopo la scelta ha commentato a cuore aperto l’esperienza che ha vissuto, anche la fidanzata ieri ha rotto il silenzio sui social.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nel post che ha pubblicato ha scritto che ci sono esperienze che cambiano ed è questo è successo a lei nel dating show. La ragazza ha definito il suo percorso emozionante e intenso, ma anche complicato. Quando ha deciso di partecipare aveva tante pause e difese però è stata sempre se stessa, a detta sua nel bene e nel male ha vissuto ogni momento con il cuore.

Elisa Leonardi parla del suo percorso a Uomini e Donne: cosa ha detto dopo la scelta di Ciro Solimeno sui social

Nel programma di Maria De Filippi non è stato sempre rose e fiori, lei stessa ha rivelato: “Non è stato sempre facile. Ci sono stati momenti bellissimi, altri più difficili, lacrime, sorrisi, confronti ed emozioni che porterò per sempre con me. Ma ogni cosa mi ha fatta crescere e mi ha lasciato qualcosa di importante”.

Elisa Leonardi nel post pubblicato su Instagram ha ringraziato tutte le persone che da casa l’hanno sostenuta, capita e fatta sentire amata. Ha rivolto dei ringraziamenti anche allo staff, alla redazione e alla produzione di Uomini e Donne per il loro lavoro e per il cuore che mettono in ogni cosa che fanno.