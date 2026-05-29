Forbidden Fruit 4: quando inizia, trama e anticipazioni della nuova stagione su Canale 5

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Il conto alla rovescia è terminato: Forbidden Fruit 4 debutta su Canale 5 sabato 30 maggio alle 15.40, pronta a riaccendere le passioni e gli intrighi che hanno reso celebre la soap turca. Dopo il successo delle prime tre stagioni, il pubblico ritrova i protagonisti di Yasak Elma in una nuova fase delle loro vite, tra amori, alleanze e colpi di scena che promettono di tenere incollati allo schermo milioni di spettatori. La serie, disponibile anche in streaming gratuito su Mediaset Infinity, torna con un ritmo più serrato e una trama che intreccia potere, desiderio e vendetta.

Cosa accadrà tra Yildiz e Halit dopo il loro ultimo confronto? Chi entrerà in scena per sconvolgere gli equilibri? E quali segreti verranno svelati nei nuovi episodi? Scopriamolo insieme.

Forbidden Fruit 4: quando inizia e dove vederla

La quarta stagione di Forbidden Fruit prende il via sabato 30 maggio 2026 alle 15.40 su Canale 5, per poi proseguire con appuntamenti quotidiani dal lunedì al venerdì alle 14.20 e nel weekend nel pomeriggio. Gli episodi sono disponibili anche on demand su Mediaset Infinity, dove gli spettatori possono recuperare le puntate precedenti e seguire le nuove in qualsiasi momento.

La scelta di mantenere la collocazione pomeridiana conferma il successo della serie nel palinsesto di Canale 5, dove ha conquistato una fetta di pubblico fedele e appassionata. Il ritorno di Yasak Elma segna un nuovo capitolo nella storia delle soap turche in Italia, ormai protagoniste indiscusse del daytime televisivo.

Forbidden Fruit 4: dove eravamo rimasti e cosa succede nel primo episodio

La terza stagione si era chiusa con Halit deciso a rimettere ordine nella sua vita e in quella dei figli. L’uomo aveva aiutato Zehra a intraprendere un percorso di riabilitazione, sostenuto Erim nella sua passione per la musica e convinto il titolare del bar universitario a riassumere Yigit. Dopo aver riscattato la sua villa, Halit sembrava pronto a ricominciare, ma la nuova stagione ribalta ogni equilibrio.

Nel primo episodio di Forbidden Fruit 4, Halit torna ricco e potente e chiede a Yildiz di risposarlo. Lei, però, rifiuta per difendere la propria indipendenza, mostrando una forza che non aveva mai avuto prima. Durante una cena, Yildiz si lascia conquistare dal fascino di Kerim, mentre Halit, deciso a riprendere il controllo dell’azienda, stringe un’alleanza segreta con Ender per contrastare Sahika. Le tensioni crescono, gli interessi si moltiplicano e ogni personaggio si muove tra ambizione e desiderio, in un gioco di potere che promette scintille.

Forbidden Fruit 4: amori, rivalità e nuovi intrecci nella stagione più attesa

La quarta stagione di Forbidden Fruit si apre con un’atmosfera più matura e complessa. Yildiz, ormai consapevole del proprio valore, affronta Halit con determinazione, mentre nuovi personaggi entrano in scena portando con sé segreti e opportunità. Kerim diventa il simbolo di una nuova fase sentimentale per Yildiz, ma la sua presenza rischia di riaccendere vecchie rivalità. Ender e Sahika, invece, continuano la loro guerra silenziosa, fatta di strategie e alleanze che cambiano di episodio in episodio.

La serie conferma il suo stile elegante e provocante, capace di mescolare dramma e ironia con dialoghi brillanti e ambientazioni lussuose. Forbidden Fruit 4 non è solo una soap, ma un racconto di potere e libertà, dove ogni scelta ha un prezzo e ogni gesto può cambiare il destino dei protagonisti.

Con il ritorno di Halit, Yildiz e Ender, il pubblico ritrova i volti che hanno reso la serie un fenomeno internazionale, mentre la regia e la sceneggiatura continuano a puntare su intrecci imprevedibili e colpi di scena che rendono ogni puntata irresistibile.