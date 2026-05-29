Renato Biancardi svela cosa è successo con Lucia Ilardo dopo il GF Vip: “Usciti dalla casa…”

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Durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip si è parlato a lungo del rapporto tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo, che ha vissuto non poche turbolenze nella casa più spiata dagli italiani.

Per settimane l’ex gieffino non sembrava così preso dalla sua compagna di avventura, si è beccato anche molte critiche per l’atteggiamento che ha avuto nei suoi confronti. A pochi giorni dalla finale però il comportamento di Renato Biancardi è totalmente cambiato nei confronti di Lucia Ilardo, si era detto anche propenso ad approfondire la loro conoscenza fuori.

Cosa è successo tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi dopo la finale del GF Vip? Cosa ha svelato l’ex gieffino

Dopo il reality i due non si sono mai mostrati insieme e dal loro atteggiamento sui social sembrava essere chiaro a tutti il loro distacco, nei giorni scorsi però hanno postato alcuni scatti che li ritraevano insieme a Napoli. In molti si sono chiesti cosa sia successo tra loro dopo il Grande Fratello Vip, a fare chiarezza è stato proprio lui.

In un’intervista rilasciata a Coming Soon ha fatto sapere che è stata una cosa strana per lui la storia con Lucia Ilardo dentro la casa, però sincera. Non ha voluto rivelare molti dettagli, ha però detto che per un po’ ha provato molta antipatia per l’ex gieffina ma quando ha iniziato a piacergli gli è piaciuta moltissimo. Renato Biancardi ha poi rivelato: “Una volta usciti dalla casa abbiamo parlato la sera stessa. Lei ha visto cose che io avevo detto all’interno del programma e lo stesso io su quello che ha detto lei, quindi ci siamo chiariti e per il resto magari te lo dico nella prossima intervista”.