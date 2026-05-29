Lino Banfi, lacrime per Lucia e il retroscena su Nonno Libero

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Lino Banfi non è riuscito a trattenere le lacrime. Ospite del programma La Volta Buona, l’attore pugliese ha vissuto un momento di forte emozione ripensando alla moglie Lucia Zagaria, scomparsa nel 2023 dopo una lunga battaglia contro l’Alzheimer. Le sue parole hanno commosso il pubblico in studio e i telespettatori, riportando alla luce il dolore per una perdita che continua a segnare profondamente la sua vita. La commozione è arrivata durante la reunion di alcuni protagonisti di Un medico in famiglia, storica fiction che ha fatto la storia della televisione italiana. Accanto a Banfi c’erano Milena Vukotic, Margot Sikabonyi ed Eleonora e Michael Cadeddu, interpreti di alcuni dei personaggi più amati della famiglia Martini. Tra ricordi, sorrisi e aneddoti, il discorso è poi scivolato sull’amore e sugli affetti più importanti, fino al toccante ricordo di Lucia.

Lino Banfi ricorda la sua Lucia

La visione delle immagini mostrate a La Volta Buona ha immediatamente riportato alla mente di Banfi una delle storie d’amore più longeve e amate del mondo dello spettacolo. Sullo schermo sono apparsi alcuni momenti condivisi con Lucia durante una trasmissione televisiva di molti anni fa, ricordi che hanno riacceso emozioni mai sopite. L’attore ha seguito il filmato con evidente commozione, lasciandosi trasportare dai ricordi di una vita trascorsa accanto alla donna che ha sempre definito il suo punto di riferimento. Lino Banfi, commosso, ha dichiarato: «Ogni tanto mi chiedeva “Che cosa farai quando io non mi ricorderò più di te?” e io dovevo farla ridere perché io sono un comico e per evitare di piangere». Con lui anche Caterina Balivo e il pubblico in studio. La conduttrice ha affermato, visibilente emozionata: «Non riusciamo a non commuoverci».

Il ricordo di Un Medico in famiglia

Lino Banfi ha poi dato alcune chicche dietro la nascita di Un medico in famiglia e del personaggio da lui interpretato: il mitico Nonno Libero. Come molti sanno, la fiction Rai è la versione italiana del format Medico de Familia. Tuttavia, Banfi ha specificato che la sua controparte ispanica fosse troppo “volgare” per i suoi gusti, quindi propose alla produzione di cambiarlo un po’ rendendolo più “meridionale”. Da lì nacque Libero Martino che, a distanza di quasi dieci anni dalla fine della fiction, rimane ancora una dei personaggi di finzione più amati della tv nostrana.





