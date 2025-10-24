Donatella Mercoledisanto ha abbandonato il Grande Fratello: il comunicato spiazza

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La nuova edizione del Grande Fratello è approdata da poche settimane su Canale 5 ma ha dovuto fare i conti già con diversi abbandoni, nelle scorse ore è stata Donatella Mercoledisanto a lasciare la casa.

Prima di lei anche Anita Mazzotta e Francesca Carrara si sono assentate, la seconda è rientrata dopo poco la prima invece è stata via per un po’ e credevano tutti che la sua decisione fosse definitiva. In realtà nei giorni scorsi è tornata nella casa più spiata dagli italiani e ha rivelato di aver affrontato un doloroso lutto, è morta sua madre. A spingerla a tornare al Grande Fratello è stata proprio la promessa che aveva fatto alla donna, lei infatti voleva che continuasse questa esperienza.

Donatella Mercoledisanto ha lasciato il Grande Fratello: tornerà nella casa?

Nelle scorse ore la produzione del reality con un comunicato ha fatto sapere che Donatella Mercoledisanto ha dovuto abbandonare il Grande Fratello. La notizia ha spiazzato tutti, ma non sono stato svelati molti dettagli sulla sua uscita.

Nel comunicato si legge: “Donatella ha lasciato momentaneamente la Casa di Grande Fratello per motivi personali“. L’abbandono della gieffina quindi non è definitivo ma solo temporaneo, presto infatti tornerà nella casa più spiata d’Italia. Quando? Al momento questo dettaglio non è noto, potrebbe rientrare in questi giorni oppure direttamente durante la nuova puntata in onda lunedì 27 ottobre 2025 su Canale 5.