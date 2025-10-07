Francesco Rana contro Donatella al Grande Fratello: “Ha detto cose gravi, non la sopporto”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non corre buon sangue tra Francesco Rana e Donatella Mercoledisanto, entrambi ieri sera al Grande Fratello hanno chiaramente detto che non si sopportano.

La gieffina durante la seconda puntata del reality condotto da Simona Ventura lo ha nominato dicendo che anche se sono entrambi pugliesi non riescono a tollerarsi. Lui, invece, l’ha accusata di aver offeso il suo lavoro dicendo che sfrutta il suo distintivo per entrare a ballare nei locali. Finita la puntata Francesco Rana si è lasciato andare ad un duro sfogo contro Donatella durante una chiacchierata in giardino con Francesca, Domenico, Benedetta e Simone.

Francesco Rana si scaglia contro Donatella al Grande Fratello: cosa ha detto il gieffino nella notte

Il gieffino ha chiaramente detto che non sopporta Donatella Mercoledisanto, a detta sua non le ha fatto niente ma lei lo attacca nella casa più spiata dagli italiani e gli rompe le scatole dal primo giorno. Visibilmente infastidito ha detto: “La cosa che mi ha fatto andare in bestia è che ha attaccato il mio lavoro, ha detto cose gravi e molto”.

Francesco Rana alla gieffina ha detto che con le sue parole non ha offeso solo lui ma tutti gli agenti di polizia. Quelle cose le ha dette più volte e si è chiesto come si permette a dire cose gravi di quel tipo. Durante il suo sfogo il gieffino ha poi fatto sapere che si sta trattenendo però Donatella non deve toccare il suo lavoro e la divisa perché la trova una cosa gravissima.